São Caetano oficializa nova gestão para remodelar futebol do clube

O São Caetano oficializou na manhã desta sexta-feira, 14, com evento de grande pompa no salão nobre do clube, a nova parceria que assume a gestão de futebol azulina, que tem o empresário Manoel Sabino Neto à frente do projeto como presidente e o pentacampeão Edmilson como o homem forte da parte futebolística. Junto de outros profissionais, que integrarão tanto a parte administrativa quanto efetivamente esportiva, ambos têm a missão de resgatar o Azulão, recém-rebaixado para a Série A-2 do Campeonato Paulista e que está fora do cenário nacional após alguns episódios vergonhosos em 2020, como o W.O. sofrido para o Marcílio Dias ou a goleada por 9 a 0 que levou do Pelotas-RS na Série D, situações motivadas por problemas extracampo como falta de pagamento de salários e estrutura precária.

"Minha missão é ser suporte para o São Caetano voltar a ser respeitado, porque muitas vezes a gente quer destaque mas não tem respeito de cumprir com os deveres. E fazer futebol sem isso é difícil. Desde o cara que faz o gol quanto o que abre a porta para o treino, que limpa a chuteira, que lava a roupa. Qualquer empresa tem a responsabilidade de cumprir com compromissos", salientou Edmilson. "Obrigado pela confiança, tem minha palavra de fazer o máximo. Não quero ver os problemas, mas encontrar as soluções. Futebol é difícil de fazer. Se a gente não criar protocolo, modelo, onde a gente precisa trabalhar. A ideia é fazer consultoria nos departamentos de futebol. Identificar onde podemos agregar em valores, princípios, planejar e aplicar a metodologia. O resultado começa a partir de boa identificação do que precisamos fazer dentro do clube", emendou o pentacampeão.

Edmilson se esquivou ainda da função de "salvador" do São Caetano. Não vou ser salvador da pátria, cheguei para identificar que caminho podemos fazer primeiro para que o São Caetano volte a ter credibilidade. Depois, os destaques vão vir, os resultados são consequência de boa gestão e boa organização. Mas não adianta limpar aqui e deixar sujo ali. Enorme prazer de participar dessa remodelação, reinterpretação do que é fazer futebol no São Caetano. Está bagunçado, mas devagarzinho vamos começar a mudar."

Durante a apresentação, os novos gestores não falaram sobre valores, mas será realizado aporte financeiro pelo presidente Manoel Sabino Neto. "Fui convidado para esse projeto durante as últimas partidas do campeonato (Série A-1), entendemos a situação e indo a fundo no histórico dentro e fora do campo vimos que não poderíamos deixar o São Caetano no caminho onde estava indo. É um dos grandes times do Estado, abraçamos a causa e vamos reformular. Edmilson é um consultor com toda a experiência que tem, que chega para ensinar a mim e reformular a ideia do futebol dentro do São Caetano. Nada melhor do que um craque como ele, um baita profissional, de conduta ilibada", explicou o novo mandatário.

O anúncio contou ainda com as presenças do prefeito Tite Campanella (Cidadania), do vice-presidente da FPF, o tetracampeão Mauro Silva, do presidente da AD São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, do presidente do conselho deliberativo do São Caetano, Antônio de Pádua Tortorello, do vereador Marcel Munhoz (Cidadania) e do representante da Secretaria estadual de Esportes, Valteli Batista de Oliveira. Juntos de Edmilson e Sabino, eles compuseram a mesa e falaram sobre esta parceria.

"Quero dar as boas vindas em nome da Prefeitura e do povo de São Caetano. Prefeitura e AD São Caetano têm parceria de muito tempo e a história de ambas se confundem. Não dá para pensar em um sem o outro. Mérito de um homem visionário, apaixonado e que cuidou como poucos da cidade como o doutor Luiz Olinto Tortorello, grande homem que, entre outras obras, deixou o AD São Caetano para a gente.", declarou o prefeito Tite Campanella, que, inclusive, já foi vice-presidente do Azulão. "Pode continuar contando com a Prefeitura, com a Administração, nessa parceria bonita, frutífera e tão enraizada na cidade. Espero recebê-los na semana que vem para uma reunião de trabalho, conversar mais solidamente do que podemos fazer e como podemos humildemente ajudar para recolocar onde nunca deveria ter saído", emendou o chefe do Executivo são-caetanense.

"É um dia importante para a AD São Caetano. Estou há 31 anos no clube. Tivemos muitas glórias e decepções também, mas o futebol é assim. Com essa nova gestão começa uma nova história do Azulão", definiu Nairo Ferreira de Souza.

Mauro Silva, por sua vez, felicitou o clube traçando comparativo com clubes que recentemente seguiram este caminho de profissionalização da gestão, como Mirassol, Novorizontino e Red Bull Bragantino. "É especial estar presente neste momento importante para clube tradicional para o futebol estadual, nacional e continental que ainda tem muita história pela frente. Temos visto com muita alegria acontecer no futebol de São Paulo essa profissionalização dos clubes, com este novo modelo de negócio. Nos agrada muito. É moderno e profissional. E além de gerar riqueza, casa impacto social e estamos atentos a isso para que a indústria do futebol se fortaleça, tire crianças e jovens das ruas e leve para a prática esportiva. Desejo muita sorte e contem conosco. O que precisarem da Federação, estaremos à disposição", encerrou.