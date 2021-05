Policiais militares recuperam carro roubado na divisa entre Diadema e São Bernardo

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



14/05/2021 | 11:23



Na noite dessa quinta-feira (13), durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 20, os policiais foram informados que um assalto estava acontecendo em um semáforo da Avenida Samuel Aizemberg, divisa entre Diadema e São Bernardo. Quando foram até o local, os policiais conseguiram ver, a certa distância, o veículo roubado. Durante a perseguição, e enquanto a equipe da PM fazia contato com outras viaturas para apoio, o carro roubado se chocou contra dois veículos parados, e só foi alcançado pela polícia quando bateu em um muro residencial. Após a batida os indivíduos fugiram. Durante as buscas pela região, um dos assaltantes foi capturado.