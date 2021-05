Elizabeth Olsen fala sobre momento favorito durante as gravações de WandaVision: - Me deu tanta alegria que penso nisso o tempo todo

14/05/2021 | 11:11



No começo de 2021, Elizabeth Olsen retornou ao papel de Wanda, heroína da sequência de filmes dos Vingadores, para estrear a primeira série da quarta fase do Universo Cinematográfico Marvel, no Disney+. WandaVision ou, em portugês, Wanda e Visão, conta o que ocorreu com a feiticeira depois dos acontecimentos dos longas Guerra Infinita e Ultimato - e, recentemente, a atriz revelou qual foi sua cena preferida na produção solo na personagem.

Na última quarta-feira, dia 12, parte do elenco da série participou de uma conversa com o podcast The Awardist, da revista Entertainment Weekly, e falou sobre a reação do público, as teorias de fãs e os memes, além das partes favoritas de cada um ao longo da gravação dos nove episódios da série. O momento favorito de Elizabeth, no entanto, acabou surpreendendo.

A atriz conta que a cena favorita que gravou foi uma na qual ela conversa com os gêmeos Billy e Tommy, filhos de Wanda interpretados por Julian Hilliard e Jett Klyne, após a morte do cachorrinho da família, Sparky. Nesse momento, as crianças pedem que a mãe traga o mascote de volta, revelando que sabem que ela tem poder para tal feito. Wanda, então, explica que algumas coisas não podem ser revertidas, como a morte - o que acaba contradizendo as ações da própria personagem, que teria trazido o amado Visão de volta à vida.

O que realmente marcou Olsen, no entanto, foi um diálogo logo após a gravação da cena. Ela conta que Julian comemorou o fato de estar orgulhoso de sua atuação, e que achou a atitude tão fofa que relembra o momento até hoje:

- Meu momento favorito foi filmar uma cena com as crianças Julian e Jett, e é quando o cachorro está morto, e Kathryn está com o cachorro, e eu estou dizendo a eles que eles não podem escapar da morte. Julian no final virou para mim e disse: Isso é o melhor que eu já estive! Oh meu Deus, isso foi tão bom! Mas a câmera não estava nele. Estava no outro garoto, Jett, e eu não tive coragem de contar a ele! E eu realmente acho que naquele momento eu estava tipo, Oh meu Deus, que confiança! Isso me deu tanta alegria que penso nisso o tempo todo.

A fala da atriz, que se referiu aos meninos como uma mãe orgulhosa, reflete como o clima no set de filmagens era familiar - e dá novamente um gostinho da interação de Wanda com os filhos na série. Fofa, não é mesmo?