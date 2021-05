Polícia Militar apreende produtos para fabricação de linhas chinelas em São Bernardo

da Redação



14/05/2021 | 09:48



Na madrugada desta sexta-feira (14), por volta das 00h20, a equipe da PM (Polícia Militar), em fiscalização pela Base Operacional, abordaram um veículo do modelo Fiat/ Fiorini, na cor branca, e segundo informações da polícia, os ocupantes do carro se mostraram alterados durante a abordagem. A busca foi realizada na pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo, e nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. Porém, durante a busca veicular, no porta-malas do veículo, foi encontrado mercadorias sem nota fiscal sendo 20 fardos de fitilho para fabricação de rabiola, cinco caixas de linhas de pipa contendo 16 carretéis de 11 mil metros e três sacos de 25 quilos de vidro com cola, o "cerol".

No veículo ainda havia quatro sacos de óxido de alumínio que seria utilizado na fabricação de "linha chilena". Os produtos são proibidos pela Lei nº 17.201.

O condutor e passageiro forneceram informações contraditórias quanto as procedências da mercadoria, bem como a do destino que eles seriam utilizados, apenas informaram que estavam seguindo o destino pelo "GPS" do celular, para realizarem a entrega destas mercadorias. Veículo, ocupantes e mercadorias, foram encaminhados para esclarecimento e elaborado Boletim de Ocorrência de natureza "Apreensão de Objetos".