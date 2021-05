Beth Goulart afirma que irmã, Bárbara Bruno, sairá da UTI nesta sexta-feira

14/05/2021 | 09:10



Bárbara Bruno sairá da UTI nesta sexta-feira, dia 14, informou a irmã dela, a atriz Beth Goulart. Emocionada, a filha de Nicette Bruno contou que falou com a irmã no telefone.

- Estou muito emocionada porque acabei de falar com a minha irmã no telefone. Graças a Deus ela está melhorando, se recuperando. Deve ir para o quarto amanhã, vai sair do CTI. Vai vencer essa doença, graças a Deus!, disse ela.

Bárbara está internada em decorrência da Covid-19. Ela chegou a ficar intubada, mas respondeu bem ao tratamento e foi extubada, conseguindo respirar sem ajuda de ventilação mecânica.

Assim como fez pela mãe, Nicette Bruno, Beth Goulart tem realizado corrente de orações em nome de Bárbara. Ela ainda mantém os fãs constantemente atualizados sobre o estado de saúde da atriz.

Nicette Bruno morreu aos 87 anos de idade vítima da mesma doença, em dezembro de 2020.