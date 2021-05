Diretor do SMABC assume a Agência de Desenvolvimento

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 08:54



O diretor executivo do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), Aroaldo Oliveira da Silva, assumiu ontem a presidência da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC. Ele afirmou que o foco da nova gestão será a articulação e o fomento de iniciativas para a saída da atual crise gerada pela pandemia de Covid-19, isso sem perder de vista a importância da inovação para a região nos próximos anos.

O dirigente tomou posse ontem durante reunião realizada na sede do Consórcio Intermunicipal, em Santo André, após o ex-prefeito de Rio Grande da Serra Gabriel Maranhão (Cidadania) deixar o cargo. Aroaldo, que ocupava a função de vice, assume a gestão da entidade até abril de 2022.

De acordo com Aroaldo, entre os grandes desafios para a agência está a discussão sobre as crises econômica, social e sanitária, causadas principalmente pelo coronavírus. “Nós temos este papel de articular e fomentar iniciativas para sair da crise e pensar como vamos dar o salto tecnológico na região, que não pode ficar de fora. Afinal, a pandemia acelerou esse processo do desenvolvimento de novas tecnologias”, disse. “Uma outra discussão que a gente já vinha fazendo na gestão do Maranhão é adaptar o nome da agência para Agência de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Grande ABC.”

Aroaldo é o segundo representante do sindicato a estar à frente da agência, que foi criada em 1998. Rafael Marques, ex-presidente do sindicato, foi o primeiro a assumir o cargo, entre os anos de 2013 a 2015.