Pimpolho e Bibi Paolillo perdem desafio e vão parar na D.R. do Power Couple Brasil; confira tudo o que rolou!

14/05/2021 | 01:10



A formação da primeira D.R. que rolou na última quarta-feira, dia 12, pode não ter sido nada fácil para Márcia Fellipe, Rod Bala, Pimpolho, Bibi Paolillo, Geórgia Frohlich e Thiago Bertoldo, mas os casais do Power Couple Brasil 5 nem imaginavam o grande plot twist que ainda estava por vir! Durante o programa desta quinta-feira, dia 13, a apresentadora Adriane Galisteu explicou que não haveria eliminação após a formação da primeira berlinda da temporada, mas sim uma prova para revelar qual das três duplas iria garantir uma vaga no banquinho da D.R. da próxima semana.

Momentos antes do desafio, o clima esquentou com os VTs dos participantes combinando votos - e rolou muita lavação de roupa suja na Mansão Power. Fernanda Medrado brigou com Claytão por ciúmes. Já Deborah Albuquerque e JP Mantovani armaram um barraco com Márcia Fellipe - que avisou estar preparada para jogar.

Se tratando da super prova, que livraria dois casais da berlinda, os seis participantes precisaram encarar três etapas, com o objetivo de fazerem o maior número de pontos. A primeira fase exigia equilíbrio e agilidade, a segunda, sintonia, e a terceira, pontaria. Márcia e Rod Bala saíram na frente, com 440 pontos, seguidos de Geórgia Frohlich e Thiago Bertoldo, com 400 pontos. Já Pimpolho e Bibi Paolillo não tiveram muita sorte e foram para D.R. da próxima semana, com 310 pontos.

A eliminação ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 20.