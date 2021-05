Pentacampeão Edmilson assume gerência do Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 00:01



O pentacampeão Edmilson será apresentado hoje pela manhã como novo gerente de futebol do São Caetano. O ex-volante é uma das peças-chave do novo presidente, Manoel Sabino Neto, este que durante o evento deverá revelar detalhes sobre o projeto que será implantado no Azulão. A principal intenção do novo mandatário é fazer com que o clube seja “o grande do ABC”.

“Estamos unindo forças para colocar o São Caetano no caminho que deveria estar como o grande do ABC”, ressaltou o presidente, que teve a chegada noticiada exclusivamente pelo Diário na semana passada. “A queda para a Segunda Divisão (Série A-2) já era esperada quando começamos as tratativas, agora iremos começar uma situação do zero. Torcedores e todos da cidade podem aguardar que será bom trabalho. Será feita mudança de 90% dentro do São Caetano”, emendou.

PRÓXIMA PARADA

O empresário Márcio Granada trocou de endereço na região. Dois meses depois de assumir o São Caetano, está de casa nova no Grande ABC: segunda-feira vai assumir o Grêmio Mauaense. A intenção é levar à Locomotiva as ideias que tinha para o Azulão, ou seja, internacionalizar a marca, buscar experiências (como pré-temporada e torneios) fora do País e trazer ex-jogadores renomados para o projeto.