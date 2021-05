Empresários unem forças para arrecadar alimentos

Yara Ferraz



13/05/2021 | 23:13



A crise econômica causada pela pandemia do coronavírus trouxe sequelas devastadoras à economia de todo o mundo: desemprego, fechamento e falência de empresas e comércios. Em meio a essa triste realidade, um grupo de empresários do Grande ABC, que também sofre as consequências deste período, se juntou para arrecadar cestas básicas destinadas a famílias com necessidades e que lutam contra a fome.

A iniciativa é do proprietário do Grupo Baby Beef, Luiz Américo, que percebeu a vontade dos amigos em ajudar, mas que não sabiam como começar. “Alguns me procuraram porque o grupo realiza lives beneficentes para diversas entidades. A dúvida era como fazer e de que maneira, mesmo neste momento difícil para todas as empresas”, contou.

Unidos em prol da solidariedade, eles tiveram a ideia de ajudar famílias das sete cidades por meio da arrecadação de doações ou transferência bancária para a compra de cestas básicas. A entrega será intermediada por entidades, como o Projeto Shalom, localizado em Santo André, e o Instituto Ensina, em Mauá.

A iniciativa ABC Solidário – Empresários Contra a Fome já tem cerca de 70 nomes de responsáveis por pequenas, médias e grandes empresas de diversos segmentos. O objetivo de Américo é reunir pelo menos 100 doadores e a perspectiva é chegar a um número médio de 4.000 cestas.

“Fiquei muito feliz com a resposta dos empresários, que prontamente se sensibilizaram. Sabemos que estamos em um momento que está difícil para todo mundo, mas existem pessoas que estão sem a alimentação básica”, disse.



VÁRIOS SEGMENTOS

A causa foi abraçada por empresas de diversos setores. Há representantes do comércio, da educação, da área financeira, da saúde, dos ramos imobiliário, automobilístico, entretenimento e da comunicação.

O diretor comercial da empresa Real Cestas, de São Bernardo, Gustavo Defendi, demostrou entusiasmo por aderiar à iniciativa. “Estamos muito felizes em poder participar desta campanha, que vai amparar entidades e famílias da nossa região. Ficamos felizes em retribuir o carinho e acolhimento que o Grande ABC sempre nos deu”, declarou.

A Ossel Planos Funerários, que tem sede em Santo André, também se colocou à disposição. A empresa destacou que, na pandemia, as fragilidades das pessoas acabaram sendo ainda mais expostas. E isso demanda uma dose extra de solidariedade. “É assim que a Ossel encara os desafios de lutar pelo equilíbrio social dos locais onde ela está inserida. É uma maneira de retribuir o carinho e o respeito que a empresa recebe nesta cidade”, pronunciou-se, por nota, a empresa.



CONTATOS

A campanha será encerrada no dia 28 com uma live no Espaço Win, em Santo André, quando os resultados serão apresentados. Interessados em doar devem entrar em contato por meio dos seguintes telefones: 94081-6109 ou 4436- 7869, falar com Luiz Américo, do Grupo Baby Beef. Ou pelo 4971-6669 e falar com Naura Denadai, da Macla Empreendimentos e Participações. Outra opção é o 94012-0438, com Eduardo Vailatti, da Casacon.