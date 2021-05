Cidades inteligentes se unem com foco na qualidade de vida

Wilson Marini

13/05/2021 | 22:48



Em assembleia online, representantes de 50 municípios acabam de criar a Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (Anciti). O principal objetivo da entidade é promover o intercâmbio de conhecimento e melhores práticas entre as entidades de TI dos municípios brasileiros e com isso, aprimorar a qualidade de vida do cidadão, por meio do avanço das tecnologias. “Essas entidades estão na ponta da cadeia de governo, mais próximas ao cidadão”, diz Thiago Rangel, superintendente da Prodabel, que presidiu o evento de criação da Anciti. “Temos muito a aprender e trocar experiências, ganhando tempo na busca das cidades mais inteligentes”. A informação é do jornal Primeira Página, de São Carlos, da Rede APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais).



Transformações

“Deste momento em diante, cada cidade que a gente representa ganha um reforço no campo da tecnologia e inovação, ganha a experiência e conhecimento dos demais municípios envolvidos”, diz o presidente eleito Leandro Garcia, de Belo Horizonte. “A sugestão é que a gente comece a utilizar de imediato todo esse poder adicional para melhorar a vida dos cidadãos e melhorar os nossos processos internos. Esta associação pode conseguir usar o poder transformador da tecnologia e inovação para enfrentar os gigantes desafios pelos quais o mundo passa”.



Região metropolitana

O governo estadual apresentou o projeto do BRT-ABC, um sistema de transporte rápido que conectará com ônibus, via corredor exclusivo, os municípios de São Paulo, São Caetano, São Bernardo e Santo André, na região do Grande ABC. Serão investidos pela iniciativa privada R$ 859 milhões no novo modal de transporte metropolitano, que terá capacidade para transportar 115 mil pessoas por dia.



O trajeto

O projeto do BRT-ABC prevê 18 quilômetros de via expressa, com 20 paradas, três terminais e uma frota de 82 ônibus elétricos, com ar-condicionado, silenciosos e não poluentes, articulado, com 23 metros. O sistema de integração dos municípios da região do ABC com a capital fará o trajeto de ponta a ponta, do terminal São Bernardo ao do Sacomã, na capital, em 40 minutos na modalidade expressa. A obra tem previsão de entrega e operação em 2023.



De vento em popa

Em aquisição milionária, o grupo Raccoon, de São Carlos, será absorvido pela holding S4 Capital, do magnata Martin Sorrell, segundo informa o grupo A CidadeOn. O grupo é formado por três empresas e atua, desde 2013, em três tipos de serviços digitais: Marketing Digital (busca, canais sociais e de e-commerce), Inbound Marketing (busca automatizada e optimização das taxas de conversão), e TI/Business Intelligence (análise de dados). Entre os clientes atendidos, estão grandes players do mercado nacional, como Natura, 99apps, XP Inc., Google, Nubank, C&A, Grupo Big e Yduqs, entre outros. A empresa brasileira conta com mais de 900 colaboradores especialistas em mídias digitais e de diversas áreas de formação.



Turismo regional

O Sebrae-SP e o Polo Cuesta assinaram parceria para promover ações para o desenvolvimento do turismo de forma regional e sustentável na região formada por Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel. Os trabalhos começarão em junho. “A tendência é que o turismo regional ganhe força e os empreendedores precisam estar preparados para a retomada do turismo, integrar experiências turísticas relevantes e criar produtos turísticos autênticos para fortalecer o turismo regional”, diz o gerente regional do Sebrae-SP, Eduardo Nascimento. “Este trabalho vai ajudar os municípios na retomada da economia e irá aumentar a sinergia regional em torno das atrações turísticas do Polo”, diz Ricardo Salaro Neto, presidente do Conselho de Municípios Turísticos do Pólo Turístico Cuesta.



Na Assembleia

O deputado estadual Castello Branco (PSL) é o autor do projeto de lei 727/2020, que institui a política estadual de estímulo e empreendedorismo do jovem do campo. O parlamentar, que é filho e neto de produtor rural, argumenta que é de fundamental importância a elevação da escolaridade do jovem empreendedor no campo, bem como a capacitação no mundo tecnológico e das inovações voltadas para o meio rural. Um dos itens do projeto refere-se à promoção do acesso do jovem empreendedor ao crédito rural. Além disso, a outra ideia do parlamentar é a união dos conhecimentos tradicionais às inovações tecnológicas com ferramentas de gestão associadas à atividade rural.



Breves

? A Rede Shibata vai inaugurar dia 20, em Pindamonhangaba, a sua 27ª unidade, gerando 200 empregos diretos.

? Entre janeiro e março, foram gerados 23.706 empregos com carteira assinada na região de Campinas. Desse total, Americana gerou 2.885.

? A Volkswagen comemorou a produção no Brasil de 2 milhões de motores com bloco e cabeçote de alumínio da família EA211, fabricada na planta de São Carlos desde 2013.

? Um dos maiores varejistas de alimentos do País, o catarinense Grupo Pereira, está trazendo sua bandeira de atacarejo para São Paulo. A primeira loja da marca Fort Atacadista será aberta em dezembro, em Jundiaí.