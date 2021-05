Preso segundo suspeito de matar o adolescente Guilherme Silva

Do Diário do Grande ABC



13/05/2021 | 22:10



Policiais do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) capturaram, nesta quinta-feira (13), em um sítio no Litoral de São Paulo, Gilberto Eric Rodrigues, foragido da Justiça e suspeito de participar da morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, em junho de 2020, na Zona Sul de São Paulo. Seu corpo foi encontrado horas depois em Diadema, com dois tiros na cabeça e marcas de agressão.

Após trabalho de investigação, as equipes da 1ª Delegacia de Repressão a Homicídios e da Unidade de Inteligência descobriram que o ex-policial militar estava escondido na cidade de Peruíbe. Os agentes foram ao local e o prenderam. Foram apreendidas uma pistola Taurus calibre .380, munições e uma cédula de identidade falsificada. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

No dia 17 de junho de 2020, a policia prendeu o sargento Adriano Fernandes de Campos, outro acusado de participar da morte de Guilherme. Os dois policiais foram flagrados por uma câmera de segurança. Conforme a Polícia Civil, em determinando momento do vídeo, é possível observar Adriano com uma arma de fogo em mãos. Campos segue preso.