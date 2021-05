Zé Rafael treina e pode reforçar o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino

13/05/2021 | 19:50



O Palmeiras concluiu na tarde desta quinta-feira a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, sexta, às 19h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Zé Rafael participou da atividade na Academia de Futebol e pode ser a novidade na partida em Bragança Paulista.

Desfalque contra o Independiente del Valle, do Equador, o meio-campista se livrou de um trauma no tornozelo direito, treinou normalmente nesta tarde e pode reforçar a equipe alviverde no duelo decisivo pelo Paulistão. Ele disputa vaga no meio de campo com Patrick de Paula, que, por estar suspenso na Libertadores, pode aparecer entre os titulares em Bragança.

Não se sabe se Abel Ferreira e sua comissão técnica vão mudar o planejamento para o duelo decisivo e escalar titulares, ou parte deles. Tudo indica que sim, considerando o caráter de decisão do jogo e também o fato de que o Palmeiras está em situação extremamente confortável na Libertadores pois já assegurou vaga antecipada às oitavas do torneio continental, lidera seu grupo com folga e é a única equipe com 100% de aproveitamento da competição, vencendo seus quatro jogos, três deles fora de casa.

No treino desta quinta, Abel separou duas equipes no gramado e comandou uma atividade tática durante uma hora. O treinador português orientou posicionamento, movimentações e ensaiou jogadas visando o jogo único em busca da vaga na semifinal do Estadual. Na sequência, alguns atletas treinaram cobranças de falta e pênaltis.

Breno Lopes e Kuscevic realizaram tratamento na parte interna. Já Gabriel Veron, Gabriel Menino e Alan Empereur fizeram trabalhos internos e também no campo, dando prosseguimento ao cronograma de recondicionamento físico.

Atual campeão estadual, o time alviverde somou 21 pontos na fase inicial, decorrentes de seis vitórias e três empates e ficou atrás do Bragantino no Grupo C. Por isso, a equipe de Bragança jogará em casa, no Nabi Abi Chedid. Em caso de empate, a vaga à semifina será definida nos pênaltis.