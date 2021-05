13/05/2021 | 19:34



Em seu primeiro resultado trimestral à frente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna afirmou que o resultado da empresa no primeiro trimestre do ano demonstra a capacidade da empresa de gerar resultados sustentáveis mesmo em um momento desafiador.

Segundo Luna, em um breve registro feito nos resultados da estatal, que lucrou R$ 1,16 bilhão de janeiro a março, revertendo o prejuízo do mesmo período de 2020, a Petrobras continuará na sua trajetória de geração de valor, com uma gestão pautada na transparência, no diálogo e na racionalidade."

Os investimentos da companhia estarão concentrados nos ativos "em que somos reconhecidos como líderes mundiais", disse Luna no resultado trimestral.