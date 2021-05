Olyntho Voltarelli será secretário de Deficiência e Mobilidade Reduzida

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/05/2021 | 18:52



Ex-vereador de São Caetano, Olyntho Voltarelli (PSDB) toma posse nesta sexta-feira como secretário de Deficiência e Mobilidade Reduzida. O tucano foi convidado nesta semana pelo prefeito Tite Campanella (Cidadania) para substituir Ana Paula Tortorello no comando da pasta.

Aos 36 anos, Olyntho foi servidor público, cursou engenharia civil na Faculdade de Engenharia Mauá e se especializou em fiscalização de obras pelo Ibrap (Instituto Brasileiro de Administração Pública em São Paulo).

A primeira participação de Olyntho em eleições foi em 2012. Ficou como suplente pelo antigo PPS, atual Cidadania, após receber 985 votos. Quatro anos depois, atingiu 1.701 adesões e, no PSDB, conquistou seu assento na casa. Na eleição do ano passado, convenceu 1.230 eleitores e ficou como primeiro suplente do PSDB.