Após eliminação no Paulista, Guarani foca na Série B e Allan Aal aguarda reforços

13/05/2021 | 18:20



O Guarani se despediu do Campeonato Paulista na última quarta-feira, ao perder nos pênaltis para o Mirassol depois de um empate sem gols no tempo normal. Agora, todas as atenções estão voltadas para a preparação visando o início da Série B do Brasileiro.

"Acho que o Paulistão é um parâmetro muito bom para aquilo que a gente vai enfrentar na Série B. Então é uma expectativa muito boa. Teremos duas semanas para trabalhar, recuperar bem os atletas, pois a gente vem de uma maratona muito puxada de jogos", disse o técnico Allan Aal.

Apesar de elogiar a qualidade do atual elenco, o treinador revelou que vem discutindo com a diretoria a chegada de reforços para a Série B. Allan Aal, porém, evitou entrar em detalhes sobre posições e nomes.

"A gente acredita, sim, que o trabalho está sendo bem feito, está sendo consistente. O elenco é equilibrado, mas também não deixamos de olhar para o mercado. A gente sabe que precisa de algumas peças para reforçar e para ter uma Série B como a gente espera. Então tudo isso, a gente vem conversando com a diretoria", finalizou Aal.

A estreia do Guarani na Série B será no próximo dia 28, contra o Vitória, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.