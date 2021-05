Empresa promove evento on-line para arrecadar cestas básicas

Do Diário do Grande ABC



O Grupo Solví Essencis Ambiental realiza na sexta-feira (14), o Webinar do Bem para agradecer a sociedade e aos colaboradores pelo empenho na campanha "Um gesto de gratidão". Outro objetivo é mobilizar os funcionários para ampliar a arrecadação das cestas básicas, dentro a ação #Valeu, iniciada em abril em comemoração ao aniversário de 20 anos do Instituto Solví e dá continuidade à corrente do bem iniciada em 2020 para estimular a solidariedade em meio ao agravamento da Covid-19. Desde o início da iniciativa já foram coletados mais de 7.000 kits com alimentos essenciais, a serem destinados às famílias em situação de vulnerabilidade.

Não por acaso, o encontro virtual acontece na semana do Dia do Gari, comemorado em 16 de maio. Desta maneira, o Grupo pretende homenagear todos os profissionais que mantiveram a prestação dos serviços essenciais sem interrupção durante a pandemia. Paralelamente a isso, a ideia é motivá-los a continuar com sua participação para garantir arrecadação dos mantimentos e ampliar o impacto positivo na sociedade. Participarão do webinar o CEO da Solví Essencis Ambiental, Celso Pedroso; o diretor Técnico, Diego Nicoletti e o diretor de Pessoas, Lucas Radel. O evento será transmitido gratuitamente pelo canal oficial do Grupo no YouTube.

Durante a programação, os diretores agradecerão o apoio e a contribuição de empresas do grupo que têm colaborado ativamente na campanha #Valeu. Entre as componentes da Solví Essencis Ambiental que já fizeram suas doações, estão a Águas Claras Ambiental, Alfenas Ambiental, Battre, Ecovia, Essencis (Caieiras Curitiba, Itaberaba, Minas Gerais, São José dos Campos e Taboão), Guamá Tratamento de Resíduos, Hera Ambiental, Resíduo Zero, Revita (Marília e Quatá), São Bernardo Ambiental (SBA), São Carlos Ambiental (SCA), Sotero Ambiental, Termoverde Salvador e Viasolo (Betim, Montes Claros e Sabará).

Fora isso, a campanha também contou com a participação de empresas parceiras. Nesta lista, destacam-se a Gerode Transportes, Química Pura, SSO Ocupacional, Auto Molas F&R e Quem Pode Podcast.

Com mais de 40 anos de atividade, o grupo Solví é composto por mais de 60 empresas, que oferecem serviços de Tratamento, Destinação e Reciclagem de Resíduos Públicos e Privados, Soluções Industriais e Valorização Energética de Resíduos