Ideia é levar relicitação do bloco 3 da Cedae a mercado ainda em 2021, diz BNDES

13/05/2021 | 17:05



O bloco 3 de concessão de parte dos serviços hoje prestados pela Cedae, a estatal de saneamento do Rio, deverá ser relicitado ainda este ano, afirmou nesta quinta-feira, 13, o diretor de Infraestrutura, Concessões e PPPs do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fábio Abrahão. O banco de fomento foi responsável pela estruturação do projeto de concessão e, segundo Abrahão, vem se reunindo com técnicos do governo estadual do Rio para fazer ajustes no bloco 3.

O bloco 3 foi o único dos quatro lotes oferecidos pelo governo estadual do Rio que não teve interessados, no leilão realizado em 30 de abril.

Como já anunciado, uma das possibilidades de ajuste é que o bloco 3 passe a incluir mais cidades na prestação de serviços, reafirmou Abrahão.

"A ideia é que consigamos, sim, levar a mercado este ano", afirmou o diretor do BNDES.