São Caetano é polo de testes clínicos de nova vacina tetravalente contra a gripe

Do Diário do Grande ABC



13/05/2021 | 16:30



Após participar dos testes da CoronaVac contra a Covid-19, São Caetano agora é polo de testes clínicos de nova vacina tetravalente contra a gripe, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Os estudos começaram nesta quinta-feira (13), no Hospital São Caetano. O imunizante inclui quatro cepas do vírus Influenza, sendo duas A (H3N2 e H1N1) e outras duas linhagens do B (B Victoria e B Yamagata). O objetivo dos ensaios clínicos será avaliar a imunogenicidade e a segurança do imunizante.

O estudo contará com cerca de 6.500 participantes em 11 centros de pesquisa do Brasil, localizados, além de São Caetano, em Ribeirão Preto, São Paulo, Serrana, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Porto Alegre, Pelotas, Fortaleza, Recife e Laranjeiras – somente São Caetano e Ribeirão Preto já iniciaram os testes. A pesquisa inclui crianças de 3 a 8 anos, crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, adultos de 18 a 59 anos e idosos de 60 anos ou mais.

Os interessados em participar dos ensaios clínicos devem acessar o site uscspesquisa.org . A coordenação dos testes na cidade é do infectologista Fabio Leal, diretor de Pesquisas da USCS (Universidade de São Caetano do Sul).

Atualmente o Butantan fornece ao Ministério da Saúde uma vacina trivalente para uso na rede pública de saúde, que protege contra três tipos do vírus Influenza, sendo dois da linhagem A e um do B. O novo imunizante desenvolvido no instituto inclui mais uma cepa do tipo B. Neste ano o Butantan vai entregar ao governo federal cerca de 80 milhões de doses para a campanha Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe.

A fábrica de vacinas contra a gripe do Butantan é a maior do hemisfério sul e acaba de receber pré-qualificação da OMS (Organização Mundial da Saúde), certificação que reafirma o reconhecimento internacional pela produção de vacinas contra a gripe sazonal e a possibilidade de o instituto fornecer o imunizante outros países.

A VACINA

O imunizante é produzido na mesma planta da vacina influenza trivalente do Butantan, hoje utilizada na campanha anual de vacinação contra a gripe. Por incluir mais uma cepa do vírus, acredita-se que ela ampliará a imunização contra os vírus influenza B e a proteção, especialmente em populações consideradas de risco para o agravamento da doença, como crianças, adolescentes, idosos e gestantes, por exemplo.

Todos os anos a Organização Mundial da Saúde realiza no mês de setembro a escolha das cepas que farão parte da vacina influenza sazonal do hemisfério Sul, baseada na circulação deste vírus no ano anterio