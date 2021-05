Amazon Prime Video: Cinderela, com Camila Cabello, chega em setembro; veja imagens

Da Redação

O Amazon Prime Video anunciou que Cinderela, com a cantora e compositora Camila Cabello, será lançado na plataforma em setembro de 2021. O musical incorpora canções pop de artistas contemporâneos globais e canções originais da própria Camila e de Idina Menzel.

“Cinderela é um clássico que todos conhecemos e amamos, mas desta vez com um toque moderno e único e estrelado pela sensacional Camila Cabello e um elenco de estrelas”, diz Jennifer Salke, chefe do Amazon Studios.

De acordo com a executiva, o produtor James Corden e a equipe de filmagem pegaram o conto de fadas e o reformularam, com uma perspectiva nova e empoderada. “Ele vai ressoar com o público e famílias em todo o mundo”, aponta.

Cinderela é uma nova abordagem musical da história tradicional com a qual o público cresceu. A heroína (Cabello) é uma jovem ambiciosa cujos sonhos são maiores do que o mundo permite. Com a ajuda de Fab G (Billy Porter), ela é capaz de perseverar e realizar seus sonhos.

Escrita para as telas e dirigida por Kay Cannon, com covers de canções escritas por artistas consagrados, o conto de fadas tem elenco de estrelas. Entre eles, Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter e Pierce Brosnan.

Os produtores de Cinderela são James Corden, Leo Pearlman, Jonathan Kadin e Shannon McIntosh, e os produtores executivos são Louise Rosner e Josephine Rose. Abaixo, veja duas imagens da produção.