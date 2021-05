Eles estão de volta! Reunião de Friends já tem data de estreia e primeiro teaser

13/05/2021 | 16:10



A tão aguardada reunião do elenco de Friends ganhou data de estreia! Após ter as gravações pausadas devido a pandemia de Covid-19, o episódio especial da série foi finalizado e entrará para o catálogo da HBO Max, no dia 27 de maio. Como diria Janice: Oh my god!

Para a alegria dos fãs, o streaming também liberou um pequeno teaser do elenco caminhando pelos estúdios da Warner Bros, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o melhor! Acredita que o especial foi gravado no mesmo local em que o sitcom original? Isso mesmo, espere altos níveis de nostalgia, afinal, eram nestes sets de filmagem que a equipe montava o cenário do Central Perk e do apartamento da Monica.

Além dos criadores, Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, a série voltará com o elenco original composto por: Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

No entanto, temos uma pequena má notícia. Os fãs brasileiros talvez tenham que esperar um pouquinho para conferir a atração. Isso porque o HBO Max só ficará disponível no país, em junho.