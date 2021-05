Pamela Anderson critica série biográfica sobre seu relacionamento com Tommy Lee: É uma piada

13/05/2021 | 16:10



Pamela Anderson não ficou nada feliz com as primeiras imagens divulgadas da série biográfica que retrata seu relacionamento com o músico Tommy Lee. Intitulada Pam & Tommy, a série terá oito episódios e contará com a atriz Lily James, conhecida pelo seu papel em Cinderella, como Pamela, e Sebastian Stan, o Soldado Invernal da Marvel, como Tommy Lee.

De acordo com o jornal The Sun, uma fonte próxima à atriz disse que ela vê a produção como uma piada.

- Ela nunca ouviu falar sobre os dois que vão interpretar ela e o Tommy e não está nem aí para eles. Ela e a família dela acham que se trata de uma provocação barata. A coisa inteira é a uma piada para eles.

Anderson e Tommy Lee foram casados de 1995 a 1998 e são pais de Brandon Thomas, de 24 anos de idade, e Dylan Jagger, de 23 anos. O relacionamento dos dois foi marcado por diversas polêmicas! O músico foi condenado a seis meses de prisão por acusação de violência doméstica e também houve o vazamento de uma sex tape, gravada durante a lua de mel do casal. Após o vídeo vazar, ambos entraram em acordo e venderam os direitos para um grupo de conteúdo pornográfico.