Diocese de Santo André presta homenagem aos 63 anos de Diário do Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



13/05/2021



O Diário do Grande ABC completou 63 anos no dia 11 de maio e a Diocese de Santo André fez questão de parabenizar o jornal e exaltar a importância da publicação para a região. "É um dos jornais regionais mais tradicionais de nosso País, cuja vida se mistura a tantas outras realidades de moradores das setes cidades do Grande ABC", disse, em nota. A Diocese também agradece por todo o empenho das equipes do jornal, que “gastam as solas dos sapatos” para alcançar a todos, em especial nos tempos pandêmicos atuais. "Coincidentemente, no domingo (16), vamos comemorar o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, cujo tema escolhido pelo Papa Francisco este ano é: “Vem e vede” (Jo 1,46)."

Confira, na íntegra, carta assinada por Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, pelo padre Tiago Síbula, coordenador do Departamento de Comunicação, e pelo padre Marcos Vinícius Wanderlei da Silva Vice, coordenador do Departamento de Comunicação.

"Comunicar encontrando as pessoas como e onde estão. Assertivamente, este jornal encontra e comunica as pessoas como estão e onde estão, em suas mais variadas realidades. Como agradecimento a tudo quanto fazem, meditamos neste dia a Oração que conclui a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2021: “Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos, e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver, ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Com carinho, pedimos a intercessão de Maria, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, que celebramos no dia de hoje e que foi a mensageira por excelência da Boa Notícia que os profissionais que fazem o “Diário do Grande ABC” ser uma realidade, vivam sempre sua vocação de comunicar. Deus os abençoe e multiplique seus dons!"