Marcella Rica adere novo corte e surpreende Vitória Strada

13/05/2021 | 15:11



Marcella Rica foi até as suas redes sociais na última quarta-feira, dia 12, mostrar para os seus fãs e seguidores do Instagram que decidiu dar uma repaginada no visual e mostrar como ficou.

Em um vídeo, a bonitona estava sentada em uma cadeira no salão de beleza e primeiramente ela mostra os fios molhados sendo cortados e logo em seguida eles sequinhos e bem curtinhos.

Depois de mostrar o resultado, Marcella resolveu filmar nos Stories a reação de Vitóra Strada ao ver os seus fios bem mais curtos e totalmente repicados. E claro, recebeu um super elogio de sua amada.

Você gostou do meu cabelo, amor?, questionou Marcella.

Meu amor, você conseguiu ficar ainda mais linda. Você tá linda, meu amor!, respondeu Strada.

Além de Vitória Strada, oturos famosos e diversos fãs foram até a publicação elogiar o novo corte da bonitona!