Mateus Carrieri revela detalhes sobre Silvio Santos e Casa dos Artistas 1

13/05/2021 | 15:10



Se você é apaixonado por reality show sabe que o primeiro no Brasil foi A Casa dos artistas que era televisionado no SBT, e Flávio Ricco acabou conversando com Mateus Carrieri que participou do primeiro reality nacional e em 2020, marcou presença em A Fazenda 12.

O ator contou alguns detalhes sobre o programa, e claro, revelou que os participantes não tinham a menor ideia como seria estar confinado ali dentro e ele chegou a mencionar até o dono do baú, Silvio Santos.

- Foi uma loucura e a gente só ficou sabendo disso depois porque lá dentro a gente não tinha noção de onde a gente realmente estava. E depois a gente pensou: nossa, como o Silvio Santos é danado. A gente tá do lado da casa dele! O pessoal da técnica, depois falava que tinham algumas madrugadas que o Silvio Santos vinha aqui e passeava pelos bastidores. Ele tinha, pelo o que a técnica dizia, uma entradinha da casa dele para os bastidores onde ficavam os câmeras, toda a infraestrutura. E teve um dia que ele simplesmente entrou na casa! E a gente fez uma foto que ficou super famosa e foi até capa da revista Veja!

Carrieri então revelou que tinha um certo preconceito de falar que participou da Casa dos Artistas e que antigamente não citava isso porque não se orgulhava da participação.

- Até um tempo atrás que meio que renegava essa coisa da Casa dos Artistas porque eu achava que era um programa que eu não botava no meu currículo. Não era um trabalho de ator! Não é um trabalho que te dá muita credibilidade para você fazer trabalhos diferentes. Eu tinha um pouco de preconceito mesmo, confesso! Depois que eu fiz A Fazenda, aí analisando todo o contexto que eu participei de dois [realities] de maior sucesso! A Fazenda 12 foi de maior sucesso até agora! A casa dos artistas 1 foi um estouro na época então eu passo sim a me orgulhar de ter feito parte desta parte da história da televisão brasileira. Lá na casa dos artistas a gente não tinha rede social, não existia essa resposta tão rápida também do público.

O bonitão revelou que achava que o reality show nem iria para o ar e comentou sobre a sua passagem que foi de um verdadeiro vilão dentro do confinamento, totalmente diferente da presença dele em A Fazenda 12.

- Eu achei que o reality na verdade nem iria para o ar porque o Silvio Santos já fez muito disso de gravar uma novela inteira e não colocar no ar, colocar no ar depois de dois ou três anos! Então eu pensava: isso aqui é muito chato, ninguém tá vendo e nem tá indo para o ar. E a gente viu só depois que o programa editado, com trilha sonora, com todas as besteiras que a gente fazia lá dentro o programa era sim realmente divertido, e claro, a gente não tinha essa noção do que acontecia. Eu tive um momento de estresse que foi um piti ridículo que eu dei com a Patrícia Coelho que eu tenho vergonha dessa cena até hoje! Quando eu fui para A Fazenda eu sabia que isso poderia acontecer e eu não queria que acontecesse de novo. Então em A Fazenda eu não fiquei só três semanas, mas sim quatro meses me controlando muito para que isso não acontecesse porque a gente é submetido a situações de muito estresse.