João Gordo relembra briga em que Dado Dolabella quebrou mesa de vidro: - Fiquei indignado

13/05/2021 | 15:10



Quem acompanhou a MTV Brasil deve se lembrar de um momento bem marcante: a briga entre João Gordo e Dado Dolabella que quase fez com que os dois saíssem no tapa. Na ocasião, em 2003, o ator chegou a destruir uma mesa de vidro do estúdio. Agora, segundo informações do jornal Extra, o vocalista do Ratos de Porão deu entrevista ao podcast No Flow e relembrou a briga:

- Na época, eu sabia mais ou menos quem ele era. Conhecia mais os pais dele, o Carlos Eduardo Dolabella e a Pepita Rodrigues. O cara foi numa de zoar, uma zoeira de playboy, não era para ter treta. Já começou esquisito quando ele dispensou o carro da TV e foi de táxi para a entrevista. Só que antes o Dado passou numa loja de ferragens e comprou uma corrente e um machado. Durante a entrevista, eu queria conversar na boa, mas ele logo disse que eu estava traindo o movimento punk e botou na mesa o que ele tinha comprado. O clima começou a ficar esquisito e eu bati na mesa. Foi quando ele resolveu quebrá-la com o machado. Fiquei indignado.

Por conta disso, ambos quase se agrediram e João afirma que saiu como vilão da história:

- Ficou aquele embate e eu sabia que estaria ferrado se encostasse a mão nele. Era o Shrek versus o príncipe. Acabou que fiquei de vilão da parada porque só foram mostrar as imagens na íntegra quatro anos depois. O curioso é que, após tudo isso, quiseram contratar a gente para uma campanha de calmante. Eu pedi um milhão e o Dado pediu a mesma quantia, aí acabou não rolando.

Eita!