Anitta assume namoro com bilionário e dispara: - Não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro

13/05/2021 | 14:10



Anitta assumiu namoro com o empresário bilionário Michael Chetrit! Em entrevista para a rádio FM O Dia, a cantora confirmou a notícia e disse que não se importa com o dinheiro das pessoas com quem se relaciona:

- Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta bancária. Se a minha estiver grande, está ótimo! Não estou nem aí se a do bofe é grande ou é pequena. O nome dele é Michael e é isso, agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber.

Anitta já havia sido flagrada aos beijos com Michael em uma balada. O namorado da cantora é um empresário norte-americano, vem de uma família que atua no setor imobiliário e é co-fundador da empresa Chetrit Ventures.