Renan diz que resposta a ataques de Bolsonaro é o 'número de mortos pela covid'

13/05/2021 | 13:45



O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro viajou a Alagoas, acompanhado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) "para inaugurar obra já inaugurada". Renan também rebateu as críticas do chefe do Executivo, que o chamou de "picareta", "vagabundo" e "traidor". "Para me atacar pessoalmente, como aliás fez seu filho aqui ontem, e para atacar esta comissão parlamentar de inquérito", completou o relator.

Nesta quarta=feira, em sessão da CPI, o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) também chamara Renan de "vagabundo". Durante o discurso de Bolsonaro, os presentes responderam com gritos de "fora, Renan".

De volta à CPI, Renan disse que sua resposta ao presidente da República é o número de mortos pela covid-19 no Brasil. "Se ele (Bolsonaro) não respeita essa comissão de inquérito, que respeite (o número de mortos)", disse apontando para o contador atualizado nesta manhã. Segundo dados do Ministério da Saúde, o País marca 428.034 mortes pela doença. Ele mantém placa com o número de mortos na sua mesa, na CPI.