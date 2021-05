Acer lança novos notebooks Predator Triton 300, Helios 300 e Nitro 5

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/05/2021 | 13:48



A Acer apresentou nesta quarta-feira (12) os novos modelos de suas linhas de notebooks gamers. São eles: Predator Triton 300, Predator Helios 300 e Nitro 5. As principais novidades estão relacionadas a processadores e GPUs, além de melhorias nas telas. Os dispositivos ainda não estão disponíveis para compra via loja virtual da marca. Preços e disponibilidade também não foram divulgados pela empresa.

Com apenas 19,9 mm, o notebook Predator Triton 300 (PT315-53) é equipado com um processador Intel Core série H de 11ª geração capaz de alcançar 4.6 GHz, uma GPU NVIDIA GeForce até RTX 3080 e até 32 GB de memória DDR4. A partir daí, os usuários podem escolher como vão direcionar seu potencial. Os que quiserem que seus jogos ganhem vida, poderão optar por uma tela de 165 Hz QHD. Já os que desejam mais velocidade podem escolher uma tela de 360 Hz FHD. E a cereja do bolo é uma resposta de overdrive de 3 ms, que promete uma experiência suave e tranquila.

O notebook conta com duas ventoinhas para manter tudo na temperatura certa. Uma delas é a novíssima Acer AeroBlade 3D de 5ª Geração, que vêm com oitenta e nove lâminas de metal de 0,08 mm e um design de ponta de asa biônico que permite maior entrada do fluxo de ar com o mínimo de turbulência. Garantindo ainda mais a refrigeração, há tubos de calor dedicados para a GPU e a CPU, além de entradas e saídas de ar estrategicamente posicionadas.

Uma retroiluminação RGB de 4 zonas permite que cada usuário adicione seu toque pessoal ao notebook, enquanto as teclas coloridas WASD e de seta ficam em destaque. O áudio DTS: X Ultra, por sua vez, promete entregar um som surround 360°. O Predator Triton 300 ainda vem com Ethernet Intel Killer E2600G, Intel Wi-Fi 6 AX1650i, Control Center 2.0, HDMI 2.1 para conectar um monitor externo, um par de portas USB 3.2 Gen 1 e uma porta USB 3.2 Gen 2, uma Mini DisplayPort 1.4 e uma USB Type-C (Thunderbolt 4).

O novo Predator Helios 300 é equipado com processadores Intel Core H-series de 11ª Geração, uma GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 e até 32 GB de RAM DDR4. Tudo isso é suportado pela Acer AeroBlade 3D de 5ª Geração, uma ventoinha de engenharia personalizada com oitenta e nove lâminas de metal de 0,8 mm. O modelo de 17 polegadas inclui ainda o conceito Vortex Flow Design, um layout de resfriamento projetado para gerar fluxos aerodinâmicos e melhorar o resfriamento na CPU e GPU e, adicionalmente, reduzir a temperatura do chassi.

Aqui, o usuário pode optar por duas opções de tela. Para quem prefere velocidade, um painel QHD de 165 Hz. Já quem prefere resolução, um painel FHD de 360 Hz. Ambos possuem uma resposta de overdrive de 3 ms. O teclado, por sua vez, foi equipado com 4 zonas RGB e tampas transparentes em formato côncavo nas teclas WASD. Este notebook também conta com uma tecla turbo para overclock instantâneo e o botão PredatorSense, que abre o aplicativo utilitário e customizado da linha para monitorar ou fazer overclock do sistema, personalizando todo seu RGB e muito mais.

O Predator Helios 300 inclui um controlador Ethernet Intel Killer E2600, Intel Killer Wi-FI 6 AX1650i, Control Center 2.0 e áudio DTS: X Ultra. Além disso, conta com uma gama de portas USB 3.2, incluindo a rápida Thunderbolt 4 USB-C com suporte para funcionalidade DisplayPort e fornecimento de energia. Uma porta HDMI 2.1 também está no pacote, permitindo que os jogadores se conectem facilmente a um monitor externo. Como toque final, um HDD de 2 TB oferece bastante espaço para todos os jogos na biblioteca.

A nova geração do Nitro 5 conta com um processador Intel Core série H de 11ª Geração, uma GPU NVIDIA GeForce RTX série 3070 e 32 GB de RAM DDR4. Essas especificações levam as telas de 15,6″ (AN515-57) ou 17,3″ (AN517-54) ter uma taxa de atualização de até 165 Hz com um tempo de resposta de 3 ms. Isso sem contar a relação de 80% entre o tamanho da tela e do corpo do dispositivo, que permite aos jogadores ver mais ação e menos bordas. Ele ainda é equipado com um par de slots para SSDs M.2 PCIe / SATA, que oferecem até 1 TB de Raid 0 ou 2 TB de HDD.

Várias tecnologias personalizadas da Acer trabalham para manter o hardware funcionando na menor temperatura possível. A Acer Coolboost tem ventoinhas duplas, sendo uma entrada de ar e uma exaustão feita por quatro aberturas. Já a tecla NitroSense permite que os usuários monitorem o desempenho do sistema, selecionem um modo de refrigeração personalizado ou criem seu próprio, além de acessarem vários ajustes do sistema, como overdrive de LCD e os seis diferentes sons do Acer TrueHarmony.

Além disso, o Nitro 5 vem com 4 zonas RGB, que permitem que os usuários personalizem o teclado. O notebook também tem várias opções de conectividade, incluindo uma porta RJ45, uma porta HDMI 2.1, uma porta USB 3.2 Gen 2 e duas portas Gen 1, bem como uma porta USB Type-C (Thunderbolt 4).