Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta; Londres e Madri recuam

13/05/2021 | 13:17



As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 13, com a maioria em alta, após abrirem em queda e ganharem impulso com o início de pregão positivo em Nova York. Quedas nos preços de commodities fizeram com que petroleiras e mineradoras puxassem para baixo a bolsa de Londres.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,14%, aos 437,32 pontos.

O mercado acionário de Londres contrariou o movimento majoritário, e o índice FTSE 100 registrou queda de 0,59%, aos 6.963,33 pontos.

Ações de companhias petroleiras e mineradoras lideraram as perdas, diante da queda dos contratos futuros de petróleo e do minério de ferro na China. No setor de energia, BP recuou 2,20%, enquanto as mineradoras Anglo American (-4,44%), Rio Tinto (-4,20%) e BHP (-3,97%) tiveram baixas maiores.

A exemplo de Londres, também fechou em queda o índice IBEX 35, da bolsa de Madri, que recuou 0,46%, aos 8.966,20 pontos.

Presidente do Banco Central da Espanha e membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Pablo Hernández de Cos citou a vacinação contra a covid-19, o turismo e a força do consumo das famílias como focos de incerteza à recuperação da economia espanhola.

Do lado positivo dos mercados europeus no dia, o índice DAX, de Frankfurt, fechou em alta de 0,33%, aos 15.199,68 pontos.

Já o CAC 40, de Paris, e o FTSE MIB, de Milão, tiveram ganhos mais modestos, com ambos em alta de 0,14%, aos 6.288,33 e 24.486,01 pontos, respectivamente.

O PSI, da Bolsa de Lisboa, avançou 0,20%, aos 5.113,04 pontos, seguindo o movimento majoritário.