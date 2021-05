Ana Hickmann desabafa sobre sentir saudades da família que não vê há um ano e meio: Assim que possível eu quero abraçar vocês

13/05/2021 | 13:10



Nessa quinta-feira, dia 13, Ana Hickmann usou o Instagram para postar fotos de sua família e lamentar a ausência de parentes os quais ela já não vê há um ano e meio, por conta da pandemia do coronavírus. A apresentadora, na legenda do álbum, escreveu o seguinte:

Hoje eu acordei pensativa e com muita saudade dos meus familiares que estão no Sul. Por conta do momento que estamos vivendo, eu não os vejo há mais de um ano e meio. Assim que possível eu quero abraçar vocês. Reunir meus irmãos, meu avô Roque que é o cara mais incrível deste mundo, e minhas primas queridas. Que cada momento longe nos traga mais anos juntos, celebrando a vida e a nossa família! Sinto falta dos abraços, de estar perto, de conversar, rir e me divertir ao lado de vocês.

Em seguida, a esposa de Alexandre Correa deu um conselho aos seguidores:

Nessas fotos eu tenho minhas duas vozinhas que já se foram, as lembranças boas ao lado delas me aquecem o coração. Por isso, que eu digo: ame agora, viva o agora, ligue para os seus familiares que moram longe e mostre o quanto os ama, e assim que possível vá ao encontro deles, porque é isso que eu vou fazer!!! O coração aperta quando olho para essas fotos. Se Deus quiser, logo logo estaremos juntos outra vez. Amo vocês!!!

Os fãs logo comentaram:

Família é tudo! Parabéns pela homenagem!!

Que texto, Ana. Viva o AGORA!!

Linda mensagem, linda família!

Família é tudo em nossa vida!