Datena critica Zezé Di Camargo ao vivo: - Está metido ultimamente, não atende ninguém

13/05/2021 | 12:11



Datena alfinetou Zezé Di Camargo ao vivo! Na última quarta-feira, dia 12, o apresentador criticou o cantor no programa Brasil Urgente. Datena estava dando a notícia de que Zezé havia passado por uma cirurgia de urgência depois de sentir dores no peito:

- O Zezé sentiu uma dor no coração, foi lá no Sírio Libanês e colocou um stent. Saiu novinho e até cantando. Eu devia cantar melhor do que ele, porque eu tenho seis stents.

Em seguida, o apresentador disparou:

- O Sérgio Reis tem cinco [stents] e canta bem pra caramba. O Zezé tem um [stent] e canta bem pra caramba. Eu podia arriscar, né? Eu tenho seis [stents]. Eu devia ser o Frank Sinatra com seis stents no coração. Vamos tentar ligar pro Zezé. Vamos ver se ele atende, mas está metido ultimamente, não atende ninguém.