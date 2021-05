Mário Frias passa por cateterismo após suspeita de infarto pela segunda vez em menos de seis meses

13/05/2021 | 12:11



Na última quarta-feira, dia 12, Mário Frias, ex-ator e agora atual secretário de Cultura, teve que realizar um cateterismo no Hospital de Brasília. Segundo informações do G1, ele sofreu angina (obstrução de artéria) aguda e suspeita de princípio de infarto. É a segunda vez, em menos de seis meses, que ele, aos 49 anos de idade, enfrenta o mesmo problema.

Sem mencionar exatamente o que aconteceu, Frias se pronunciou por meio do Instagram e falou sobre o susto que sofreu:

Caros amigos, é com alegria, com uma leveza na alma, que agradeço todas as felicitações de melhora e recuperação. Passado o susto, vejo o quão importante é todos esses simples e nobres gestos de bondade e fraternidade. São esses atos cotidianos de amizade e carinho que me fazem lembrar a razão mesma da nossa luta, e que todos os grandes sacrifícios no fim valem a pena. (...) Fiquem com Deus, e hoje mesmo já estarei de volta junto de vocês.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação da Presidência, ele segue internado e será submetido a exames de modo a descartar eventuais sequelas cardíacas. Novas informações médicas serão repassadas conforme boletim médico previsto amanhã [dia 13].