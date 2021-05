Após formação da primeira D.R., participantes brigam no Power Couple Brasil

13/05/2021 | 12:10



A formação da primeira D.R. no Power Couple Brasil aconteceu na última quarta-feira, dia 12, e, depois disso, os participantes trocaram xingamentos e brigaram no reality show. No programa ao vivo, apresentado por Adriane Galisteu, após MC Mirella votar, Márcia se defendeu da acusação de que havia combinado votos para eliminar participantes da primeira prova:

- Eu não combinei, eu não fui falsa, eu não fui, como usaram uma palavra, eu não fui safada, porque safada é uma pessoa que não presta.

- Mas não fui eu que falei isso, não, respondeu MC Mirella.

Ainda sobre o assunto, Mirela Janis lamentou a situação com MC Mirella e relembrou que pediu desculpa após ter chamado Márcia de safada:

- Eu falei brincando, já pedi perdão, já estava resolvido, eu não entendi.

- Ela quer arrumar confusão comigo, concluiu a funkeira.

Ao conversar com Mari Matarazzo, MC Mirella voltou no assunto e pediu que Márcia seja eliminada do programa. Entretanto, a D.R. desta semana não terá eliminação:

- Dos três, quem eu queria que saísse, é ela. O jeito que ela falou comigo eu não gostei, eu a senti agressiva.

Já na cozinha, Fernanda Medrado e Claytão acabaram brigando. Ela acusou o marido de estar fingindo ser outra pessoa, e ele rebateu:

- Eu sou carinhoso com todo mundo, com os homens com as mulheres, eu sou carinhoso, Fernanda. Se você quiser que eu mude, o que vai acontecer? Eu vou ficar duro.

- Não quero que você mude, eu não pedi isso, disse Fernanda.

Mas logo depois, ela voltou a dizer:

- Você não é isso que você está sendo aqui com as mulheres. E você está fazendo tudo o que me irrita em questão de mulher. Eu não quero que você mude porque vai parecer que você é um cara e*****o.

Claytão, então, disparou um xingamento:

- Eu sou um cara carismático, eu não vou mudar meu jeito por causa de você, vai tomar no c*.