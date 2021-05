Molon: 'pior aprovação de Bolsonaro é resposta do povo à gestão da fome e mortes'

13/05/2021 | 11:44



O líder da Oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ), fez publicação no Twitter sobre os novos dados de pesquisa do Datafolha, divulgados nesta quarta-feira (12). "A pior aprovação a Bolsonaro desde o início do seu governo é a resposta do povo para uma gestão marcada pela fome, desemprego e milhares de mortes por uma doença para a qual já existe vacina", escreveu o parlamentar.

De acordo com o levantamento do Datafolha, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro recuou seis pontos porcentuais em dois meses, para 24%, a pior marca de seu mandato. Na mesma pesquisa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva surge como líder de intenções de voto para o Palácio do Planalto em 2022. Com 41%, o petista aparece à frente de Bolsonaro, que soma 23%.