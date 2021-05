Governador do RS diz que rodovias do Estado devem ir a leilão no 2º semestre

13/05/2021 | 11:41



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta quinta-feira, 13, que o Estado deve leiloar algumas rodovias até dezembro. A expectativa, segundo ele, é que os editais das concessões sejam lançados no início do segundo semestre deste ano.

Os leilões serão realizados na sede da B3.

"São mais de mil quilômetros modelados pelo BNDES, que devem ir a leilão no segundo semestre. A expectativa é ter editais lançados no início do semestre e ter o leilão até dezembro na B3", disse o governador durante participação no painel 'Papel de Estados e municípios no desenvolvimento da infraestrutura" do Abdib Fórum 2021.

Leite afirmou que a medida faz parte de um "profundo ajuste fiscal" para dar condições de investimentos ao Estado. Segundo ele, será possível gerar investimentos mais eficientes, que vão ajudar na retomada da economia e gerar receita extraordinária para que o governo estadual possa direcionar para áreas na qual a iniciativa privada não atua.

O governador gaúcho ainda ressaltou outros projetos de concessão que estão no radar. Segundo ele, o plano envolve ainda parques estaduais e presídios, por exemplo.