Tesla deixará de aceitar Bitcoin como pagamento para conter impactos ambientais

Bianca Bellucci

Do 33Giga



13/05/2021 | 11:18



Nesta quarta-feira (12), Elon Musk informou via Twitter que a Tesla deixará de aceitar Bitcoin como forma de pagamento de seus carros elétricos. A notícia chega após quase dois meses que a empresa passou a aceitar a criptomoeda e tem relação com os impactos ambientais causados pela mineração do dinheiro virtual.

Mineração é o nome dado ao processo de validação dos Bitcoins. Na prática, internautas de todo o mundo podem fazer cálculos para comprovar uma nova transação realizada com a criptomoeda. O problema é que esse procedimento é complexo e depende de computadores potentes, que consomem bastante energia e, muitas vezes, usam combustíveis fósseis, especialmente o carvão.

Vale destacar que, além de informar que a Tesla deixará de aceitar Bitcoin, Elon Musk afirmou que a empresa não venderá o valor de US$ 1,5 bilhão adquirido na criptomoeda em fevereiro deste ano. A companhia só movimentará a quantia quando a mineração passar a usar energia sustentável.

É importante destacar que a declaração de Elon Musk mexeu negativamente com o valor de mercado tanto da Tesla com o do Bitcoin. Enquanto as ações da montadora caíram em torno de 5%, a criptomoeda desvalorizou cerca de 10%.