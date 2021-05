Vereador andreense Samuel Dias morre, aos 55 anos, após sofrer AVC

da Redação



13/05/2021 | 11:04



Atualizada às 11h27

Na manhã desta quinta-feira (13), o vereador de Santo André, Samuel Dias (PDT), 55 anos, morreu devido às complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, causado por rompimento de vaso intracraniano. Samuel estava internado no CHM (Centro Hospitalar Municipal) desde o dia 14 de abril e já tinha passado por pelo menos duas cirurgias. As complicações do derrame pioraram seu quadro clínico.

O prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), lamentou a morte do vereador em suas redes sociais. "Desejamos à família e amigos muita força e expressamos nosso pesar e solidariedade. Que Deus console o coração de todos que se despedem hoje deste homem batalhador". O chefe do Executivo decretará luto oficial de três dias.

O vereador de primeiro mandato sofreu AVC no dia 14 e foi levado às pressas para o CHM, onde passou por reavaliação médica.Na época, o quadro de Samuel era considerado instável.