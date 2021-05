Mário Frias é internado com suspeita de princípio de enfarte

13/05/2021 | 10:34



O secretário Especial da Cultura, Mário Frias, de 49 anos, foi levado ao Hospital de Brasília nesta quarta-feira, 12, em decorrência de angina aguda e suspeita de princípio de enfarte, segundo informações da Secretaria Especial da Cultura. Um novo boletim médico é esperado neste quinta-feira (13).

Em um posto publicado na quarta, André Porciuncula, secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, confirmou, que Mário Frias fará "o cateterismo para evitar qualquer lesão". Em novo post, publicado nesta quinta, Porciuncula comentou sobre "a pressão que há em Brasília".

Frias e Porciuncula têm viagem marcada para a Itália na próxima semana, para a abertura do pavilhão brasileiro na Bienal de Arquitetura de Veneza. A aprovação da ida dos dois foi publicada no Diário Oficial e notícia nos principais veículos de comunicação do País.

Mário Frias teve um princípio de enfarte em dezembro de 2020. Ele passou por cateterismo, ficou três dias internado e colocou dois stents.