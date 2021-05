Thales Bretas fala sobre revolta após morte de Paulo Gustavo e conta como lida com a perda: Penso em tudo de bonito que vivemos

13/05/2021 | 10:10



Pouco mais de uma semana após a morte do ator Paulo Gustavo, que morreu por complicações da Covid-19, as publicações feitas em sua homenagem continuam. Thales Bretas, por exemplo, fez uma nova publicação em seu Instagram para falar do esposo, relembrando o dia do casamento dos dois e admitindo que está com dificuldade para aceitar a situação.

O clique publicado pelo médico foi tirado no dia em que ele se casou com o humorista, em 20 de dezembro de 2015. Na legenda, ele aponta para um detalhe da foto - um livro segurado por Paulo Gustavo cujo título seria A Vida Não é Justa - e fala sobre a revolta em perder o marido por conta de uma doença para a qual já existe vacina:

Essa foto foi do dia do nosso casamento lindamente celebrado pela Andréa Pachá! Na foto, detalhe do Paulo Gustavo segurando o livro dela, A vida não é justa, que eu quero muito ler agora. Por mais que eu tente não sentir isso, porque sei que sou muito agraciado e que muitas pessoas sofrem perdas tão grandes ou ainda maiores diariamente, de vez em quando isso passa pela minha cabeça nesse momento de dor. Ainda mais que ele foi levado por uma doença viral para a qual já tinha vacina! E que nos cuidávamos tanto!

Apesar da tristeza e da revolta, o médico ressalta que busca lidar com esses sentimentos e com a perda pensando nas boas memórias que tem ao lado do pai de seus filhos, Romeu e Gael, além de se voltar para o lado espiritual:

Quando me sinto assim, penso em tudo de bonito que vivemos, no quanto isso tudo foi especial e o quanto sou abençoado por ter vivido tanta coisa linda ao lado dele. A justiça que conhecemos, humana, é muito menor que a divina, que rege sobre tudo. Dizem que tarda, mas não falha. Então, que o tempo me ajude a entender?

Nos comentários da publicação, Thales recebeu o apoio de diversos famosos, que também lamentaram a perda do ator. Didi Wagner, Ana Paula Araujo e Fabiula Nascimento, por exemplo, deixaram emojis de coração, enquanto outras celebridades enviaram mensagens de consolo:

Te amamos muito, afirmou Tatá Werneck;

Difícil mesmo tentar entender, desabafou Angélica;

Tô contigo, meu amor! Queremos justiça!, escreveu Caroline Trentini;

Eu sinto muito, imensamente. Beijos, Thales querido, lamentou Daniela Mercury.