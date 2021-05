Antonia Fontenelle fica indignada após ser proibida pela Justiça de falar sobre Luciana Gimenez: Um absurdo

13/05/2021 | 09:11



O bafafá entre Luciana Gimenez, Antonia Fontenelle e Jorge Kajuru continua!

A apresentadora e youtuber se revoltou após a Justiça decidir que ela não poderia mais citar o nome de Luciana Gimenez publicamente.

Segundo Leo Dias, caso descumpra a decisão da Justiça de São Paulo, Fontenelle terá que desembolsar o valor de 20 mil reais para cada citação.

Indignada, ela se pronunciou ao jornalista:

Um absurdo uma comunicadora silenciar a outra, disse.

A apresentadora da RedeTV entrou com a ação contra Fontenelle após ter sido chamada de mulher de programa por Jorge Kajuru, em uma entrevista dele para o canal Na Lata com Antonia. No vídeo, o senador ainda dispara contra a vida pessoal de Gimenez, como o envolvimento dela com Mick Jagger.

Ela também entrou com um processo contra Kajuru, pedindo uma indenização de 40 mil reais e conseguiu uma liminar de urgência para que ele seja proibido de citá-la.