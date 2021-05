Irmão mais novo de Sean Connery morre sete meses após o ator

13/05/2021 | 09:10



No dia 12 de maio foi anunciado que Neil Connery, irmão mais novo do ator Sean Connery, havia morrido.

A notícia foi dada pelo cineasta e diretor de efeitos especiais Steve Begg, amigo de longa data dos irmãos. Através do Facebook, ele escreveu:

Meu bom amigo e companheiro de bebidas de Edimburgo, Neil Connery, faleceu esta manhã, lamento informar. Ele me considerava um desafio fácil quando se tratava de bebidas, mas eu o tinha com respeito. Ele parecia e falava como um irmão mais velho, então sair com ele sempre foi interessante para dizer o mínimo. Sinto sua falta, Neil.

Neil tinha 82 anos de idade e, apesar da causa de sua morte não ter sido revelada, o veículo Daily Mirror menciona uma longa doença. Neil também era ator, e ficou amplamente conhecido por protagonizar o longa Operação Irmão Caçula, uma paródia da trama de 007 - pela qual seu irmão, Sean, ficou conhecido ao interpretar o famoso agente James Bond. Vale lembrar que Sean Connery morreu em outubro de 2020.