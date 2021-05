Santo André retoma aulas na rede pública a partir do dia 24

da Redação



As aulas presenciais na rede pública serão retomadas a partir do dia 24 em Santo André. O retorno vale para as escolas municipais e estaduais e será oficializado por decreto do prefeito Paulo Serra (PSDB).

“A volta às aulas será de maneira gradual, com segurança para que as crianças recomecem com proteção e infraestrutura. Seguimos estruturando a educação para que as ferramentas pedagógicas sejam acessíveis aos alunos e complementem o ambiente de aprendizado”, afirmou o prefeito.

Na rede municipal, a retomada das aulas acontecerá em etapas e não será obrigatória. Entre os dias 17 e 21 de maio, as escolas estarão abertas para acolhimento das famílias e esclarecimentos de dúvidas sobre o retorno das atividades presenciais.

Os primeiros a retornar, no dia 24 de maio, serão os alunos do ensino fundamental, que atende crianças com idade entre 5 e 10 anos, e os estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos). No total, cerca de 19 mil alunos retornarão às atividades presenciais nesta primeira fase.

A volta das aulas na educação infantil, que atende alunos com idades entre 4 e 5 anos, com cerca de 10 mil estudantes, está prevista para ocorrer em 31 de maio. As 8.700 crianças atendidas em creches, com idade até 3 anos, voltam a partir de 7 de junho.