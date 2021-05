Guia de compras: como escolher o Echo da Amazon ideal para você

Marcella Blass

Desde o primeiro smart speaker Echo lançado em 2019, a Amazon aumentou a família bastante rápido. Além das caixinhas, foram lançados também os smart displays, que trazem a Alexa integrada a dispositivos com tela.

Com tantos produtos à disposição, pode bater aquela dúvida na hora de colocar o ideal no carrinho – afinal, quando se fala em Echo, a questão do preço é apenas um dos fatores que influenciam na decisão de compra.

Por isso, o 33Giga fez um guia de compras especial com todos os pontos principais de cada versão do Echo para te ajudar a escolher o ideal para você. Clicando nos títulos de cada tópico, você também pode conferir a análise completa feita pela redação com o produto foi lançado. Confira.

Echo Dot (3ª Geração)

A primeira versão do Echo Dot lançada no Brasil pode até ser a mais básica, mas não deixa de ser cumpridora. Pequena e discreta, ela se adapta muito bem a qualquer ambiente – desde a sala até a cozinha e a mesinha de cabeceira. Levinha, tem só 300 gramas e cabe na palma da mão (o que favorece o transporte e o uso em viagens, por exemplo).

De forma geral, o modelo é indicado (e mais do que o suficiente) para quem busca o produto para as tarefas básicas da Alexa, como pedir músicas, pesquisas, lista de comprar, lembretes e timer, e não quer gastar muito. Mesmo sendo a mais barata da família – com preço sugerido de R$ 236,55 (à vista) –, ela também oferece suporte de controle de voz para dispositivos inteligentes.

Novo Echo Dot (4ª Geração) e Novo Echo (4ª Geração)

Disponíveis em três cores (azul, branco e preto), essas versões dos smart speakers da Amazon ganharam um visual repaginado. Seu design favorece uma experiência sonora mais aprimorada em relação ao irmão mais novo. Além de garantir mais charme à decoração dos cômodos, os modelos são boa pedida para quem busca usá-los como caixa de som.

O Novo Echo Dot é vendido por R$299 e conta com 1 alto-falante de 1,6″ e direcionamento frontal de áudio. Já o Novo Echo (que é uma versão premium), com preço sugerido de R$599, tem woofer de neodímio de 3″ e dois tweeters de 0,8″ que trabalham para que o som preencha todo o ambiente. Além do preço, o tamanho dos Echos também varia bastante: o primeiro tem 328g, enquanto o segundo tem 940g.

Echo Show 5

Este foi o primeiro smart display Amazon no Brasil. A tela de 5,5″ e 960 x 480 pixels de resolução, tem como proposta oferecer uma organização mais visual e facilitar conversas por texto e vídeo. Com ajuda da Alexa, é possível ainda assistir à filmes e séries no streaming e visualizar imagens de câmeras de segurança – entre outros controles de dispositivos inteligentes.

Por R$449, a tela personalizável do Echo Show 5 permite escolher o mostrador de relógio que mais faz sentido para você e colocar fotos pessoais no plano fundo inicial. De forma geral, essa versão do Echo pode ser bastante útil pelo recurso de chamada de vídeo e a possibilidade de ter agenda, compromissos e outras rotinas em um só lugar. Fato que é muito interessante para quem procura uma solução de home office com preço menos salgado.

Lançado em março de 2020, o Echo Show 8 segue o mesmo estilo da versão anterior, mas com tela HD de 8 polegadas. O modelo também ganhou um aditivo muito legal na experiência sonora com dois alto-falantes de 2,0″ e 10W por canal.

No uso geral, além da Alexa, é possível personalizar a tela inicial e criar rotinas matinais, deixando lembretes e datas especiais fixadas no display. Apesar de ser bem parecido com a versão anterior, as experiências aprimoradas de áudio e vídeo do Echo Show 8 podem ser mais vantajosas se você tem um pouquinho mais de grana para investir. O preço atual do aparelho é de R$749.

Lançado um ano depois da última versão, o Echo Show 10 se propõe a transformar a experiência dos smart displays da Amazon. O grande diferencial do modelo é sua tela HD de 10,1″, que se move e acompanha a movimentação do usuário durante chamadas de vídeo, reprodução de filmes e até a leitura de receitas. Além disso, ele também funciona como uma câmera de monitoramento interno via aplicativo da Alexa.

Outro ponto que faz o Echo Show 10 sair na frente é sua câmera de 13MP, um grande avanço em relação ao singelo 1MP das duas versões anteriores. Nessa lista entram também a experiência de áudio de qualidade (com dois tweeters de 1″ e 5W por canal + woofers de 3″ e 35W) e o design bastante moderno e tecnológico. Contudo, o preço de R$1.899 é bastante superior aos outros dispositivos da família.

O modelo de 2020 é o maior, mais pesado (3,5kg) e o mais diferentão da família. Grandalhão e com design claramente focado na experiência de áudio, o primeiro recurso que o Echo Studio oferece assim que é ligado na tomada é o de análise acústica do ambiente. Nesse processo, ele ajusta os filtros de áudio e otimiza a saída de acordo com o cômodo em que foi instalado.

No interior, ele tem três alto-falantes mid-range de 2″ (51mm), um tweeter de 1″ (25mm) e um woofer de 5,25″ (133mm) para entregar som de alta qualidade para os usuários mais exigentes. Já na parte de sistema, a Alexa ajuda no controle não só da música, mas de todas as rotinas comuns aos Echo sem tela (previsão do tempo, notícias, lembretes, alarmes etc). Combinação essa que faz com que o Echo Studio brilhe nos olhos de quem gostaria de aliar potencia sonora à funções inteligentes – e que pode desembolsar os R$1.499 do valor do produto.