Lakers derrotam Rockets e seguem na luta para avançar direto aos playoffs da NBA

13/05/2021 | 07:45



Em um jogo equilibrado do início ao fim, o Los Angeles Lakers venceu o Houston Rockets por 124 a 122, em casa, na rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA, e se manteve vivo na luta para escapar do torneio "play-in" (fase anterior aos playoffs) da Conferência Oeste. A vitória, a 40.ª em 70 jogos, deixou a franquia da Califórnia apenas um jogo atrás dos rivais Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers, sendo que uma dessas três equipes vai disputar a repescagem.

Na noite que o banner de campeão da última temporada subiu no ginásio Staples Center, em Los Angeles, os Lakers não contaram com seus dois principais nomes, LeBron James e Anthony Davis, poupados por lesão. Então, a responsabilidade caiu nas mãos dos coadjuvantes, que dessa vez não decepcionaram e garantiram o triunfo.

Com o resultado, os Lakers seguem na esperança de não terem que disputar o "play-in". Eles permanecem em sétimo lugar no Oeste. Já os Rockets amarguram a 15.ª e última posição da mesma conferência e possuem o pior recorde da NBA, com 16 vitórias e 54 derrotas.

Pelos vencedores, grande partida do armador Talen Horton-Tucker, que mais uma vez se destaca na temporada. Foram 23 pontos e 10 assistências para ele. Kyle Kuzma também foi destaque e conseguiu 19 pontos, 10 rebotes e sete assistências vindo do banco de reservas. E Andre Drummond também teve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 20 pontos e 10 rebotes.

Pelos Rockets, o destaque foi Kelly Olynyk, que obteve 24 pontos, seis rebotes e oito assistências. Armoni Brooks, com os mesmos 24 pontos, e Kenyon Martin Jr., com 20 e 10 rebotes, foram os outros que brilharam pela franquia do Texas.

Na Geórgia, o Atlanta Hawks recebeu e derrotou o Washington Wizards novamente em uma partida apertada por 120 a 116. Na última segunda, as equipes também se enfrentaram e o time da casa venceu por um ponto. Neste reencontro, Trae Young (33 pontos, oito rebotes e nove assistências) foi o cara do jogo para os mandantes. Além dele, Bogdan Bogdanovic (20 pontos), John Collins (18 pontos e seis rebotes) e Clint Capela (17 pontos e 11 rebotes) foram peças-chave para a vitória que garantiu a equipe nos playoffs pela primeira vez desde 2017.

Do outro lado da quadra, mais uma vez Russell Westbrook foi o nome dos Wizards com 34 pontos e 15 assistências, além de também contar com o apoio de Daniel Gafford (16 pontos), do brasileiro Raulzinho (14 pontos), Davis Bertrans (14 pontos) e Rui Hachimura (11 pontos e seis rebotes).

Com a segunda vitória seguida - são 39 em 70 jogos -, além de garantir a vaga direta aos playoffs, os Hawks seguem embalado para buscar o mando de quadra na primeira rodada da pós-temporada. Já os Wizards (em oitavo com 32 triunfos em 70 partidas) têm um caminho até que tranquilo para ir ao "play-in", visto que está dois jogos à frente do Chicago Bulls, 11.° colocado.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 120 x 116 Washington Wizards

Brooklyn Nets 128 x 116 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 102 x 94 Boston Celtics

Dallas Mavericks 125 x 107 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 98 x 105 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 124 x 122 Houston Rockets

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

New York Knicks x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers