Asus anuncia Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip; conheça as novidades

Marcella Blass

Do 33Giga



13/05/2021 | 08:48



Durante um evento online global na última quarta-feira (12), a ASUS anunciou a nova linha de smartphones Zenfone 8. A fabricante Taiwanesa apresentou dois modelos focados em diferentes necessidades: o Zenfone 8, mais compacto, e o Zenfone 8 Flip, com conjunto fotográfico poderoso. A seguir, o 33Giga te conta mais detalhes das duas novidades.

Considerada pela empresa a série mais poderosa da família Zenfone, os dois modelos contam com o novo processador Qualcomm Snapdragon 888 5G. Ambos também têm telas AMOLED com precisão de cor e sensor de impressão digital integrado, além de Android 11 com ZenUI 8 (a interface de usuário da Asus).

Asus Zenfone 8

O primeiro modelo da série tem tela de 5,9″ FHD (2400 x 1080) em um design que foi desenvolvido para quem usa o smartphone com apenas uma mão. Em seu interior, além do já citado Qualcomm Snapdragon 888 5G, ele tem até 16GB de RAM e 256GB de armazenamento. Para dar conta do trabalho, o modelo recebeu uma bateria com capacidade de 4000 mAh.

Já o conjunto fotográfico usa sensores Sony e inclui câmeras duplas na traseira – com câmera principal grande angular de 64 MP e uma secundária de ângulo ultra-amplo de 12 MP. A experiência frontal oferece uma câmera de foco automático de 12 MP com sensor dedicado para selfies mais nítidas.

Zenfone 8 Flip

O maior dos irmãos foi redesenhado para aprimorar a pegada com uma traseira curvada em 3D. Para completar o design, ele conta com display de 6.67″ FHD com proporção tela-corpo de 92%. Nas especificações técnicas, traz memória de 8GB, armazenamento até 256GB e bateria poderosa de 5000 mAh.

Apesar das configurações interessantes, o que chama atenção mesmo é a experiência fotográfica que o modelo promete. A chamada Câmera Flip é um módulo motorizado que permite usar o mesmo conjunto de câmeras na parte frontal e traseira do aparelho. Nessa dinâmica, trabalham uma câmera principal wide Sony de 64 MP, uma ultrawide de 12 MP e uma telefoto de 8 MP (com zoom óptico de 3x e zoom total de até 12x).

Ainda não há informações sobre os preços sugeridos e a previsão de disponibilidade do Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip no Brasil.