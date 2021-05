Primeira D.R. do Power Couple Brasil é formada; descubra os casais que estão na berlinda!

13/05/2021 | 02:11



Após a primeira Prova dos Casais que rolou nesta quarta-feira, dia 12, a emoção tomou conta do Power Couple Brasil 5. Com o intuito de colocar fogo no parquinho - ou seria na mansão? -, os casais tiveram que votar cara a cara para colocar uma dupla na D.R.

Até a última edição, comandada por Gugu Liberato, a berlinda era formada pelos participantes que ficavam com a pior pontuação da semana e a dupla que perdeu a Prova dos Casais. No entanto, seguindo a nova regra do programa - que havia sido anunciada pelo diretor de núcleo de realities Rodrigo Carelli durante a coletiva de imprensa -, agora, a formação será sempre feita pelo casal que os participantes da mansão indicarem, a dupla perdedora da prova e aquela que ficar em último lugar no ranking de dinheiro acumulado.

Pimpolho e Bibi Paolillo foram os primeiros a irem para berlinda, após desistiram da Prova dos Casais, acompanhados de Márcia Fellipe e Rod Bala - indicados pelo poder do Casal Power da semana, MC Mirella e Dynho. E, por fim, Geórgia Frohlich e Thiago carimbaram o passaporte para a D.R.

A eliminação ainda não acontecerá nesta semana. Na quinta-feira, dia 13, ocorrerá uma prova em que os perdedores irão direto para a próxima D.R., correndo o risco de sair do programa.

Para aliviar a tensão, os casais criaram até uma música sobre a votação. Curtiram?