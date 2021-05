Diocese de Santo André celebra oração do terço pelo fim da pandemia da Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/05/2021 | 00:16



O Santuário Senhor do Bonfim, localizado no Parque das Nações, em Santo André, recebeu ontem a oração do terço pelo fim da pandemia causada pela Covid-19. A celebração foi um pedido do papa Francisco para que igrejas católicas de todo mundo organizassem orações neste sentido durante o mês de maio.



Com tema De toda a Igreja Subia Incessantemente a Oração a Deus, o templo andreense recebeu fiéis e transmitiu a cerimônia pelas redes sociais da Diocese de Santo André, responsável pelas igrejas da região.



A iniciativa conta com o apoio do bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini, que leva palavra de esperança e fé nas celebrações presididas nas paróquias das sete cidades do Grande ABC. Em suas declarações, o bispo costumeiramente defende a vacinação para todos, as medidas sanitárias como o uso de máscaras e o distanciamento físico, bem como demonstra solidariedade aos familiares e manifesta pesar e orações pelas mais de 425 mil vítimas no País.



“Confiamos nas mãos da Santíssima Virgem Maria as pessoas afetadas pela pandemia, em particular pelas pessoas sós e pelos que perderam a esperança, para que ela interceda junto ao seu filho Jesus, a fim de que Ele escute e responda à nossa súplica”, enfatiza o anfitrião no Santuário Senhor do Bonfim, o pároco reitor Frei Nestor Marin, que participou do momento de oração.



A reza do terço atendeu a todos os protocolos sanitários e de segurança exigidos pelos governos estadual e municipal, como capacidade de até 25% da ocupação do templo; uso de máscaras e álcool gel; distanciamento mínimo de dois metros, a fim de evitar aglomerações; e igreja bem ventilada (com portas e janelas abertas).



No dia 26 de maio será a vez do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Pauliceia, em São Bernardo, sediar a oração do terço pelo fim da pandemia, na Diocese de Santo André.