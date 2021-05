Região tem 2º dia seguido com evolução nas mortes

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/05/2021 | 00:11



Pelo segundo dia consecutivo o Grande ABC apresentou elevação no número de mortos em decorrência da Covid. Foram mais 54 óbitos informados ontem pelas sete prefeituras, maior número desde o dia 23 de abril. Depois de duas semanas consecutivas com perdas abaixo de 40 por dia, nesta semana a média já é de 41 falecimentos a cada 24 horas.



Com isso, o número de mortes por Covid desde o início da pandemia chegou a 7.267, sendo 2.378 em São Bernardo, 1.867 em Santo André, 1.069 em Diadema, 900 em Mauá, 695 em São Caetano, 275 em Ribeirão Pires e 83 em Rio Grande da Serra.



Em relação aos casos, foram informados mais 669 positivados ontem, número inferior ao de terça-feira, quando os boletins das prefeituras trouxeram 810 contaminados. Assim, já são 183.919 moradores do Grande ABC infectados com o coronavírus, sendo que, destes, 169.448 estão recuperados.

As sete cidades aplicaram ontem 5.979 imunizantes, sendo 5.366 referentes à primeira dose e 613, à segunda. O número é 38,7% menor do que a média diária registrada na semana passada, que foi de 13.865.



ESTADO

De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, foram registradas 696 mortes e 15.672 casos entre terça-feira e ontem nos 645 municípios paulista. No total, são 102.356 falecimentos e 3.038.240 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. Entre o total de casos, 2.709.902 tiveram a doença e já estão recuperados.

Ontem, havia 21.160 pacientes internados no Estado, sendo 9.981 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 11.179 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,4% e na Grande São Paulo é de 76,5%.



BRASIL

Segundo informações do Ministério da Saúde, foram acrescidas às contas ontem mais 2.494 mortes por Covid, com total de 428.034 falecimentos. Em relação aos casos, receberam o diagnóstico positivo mais 76.692 pacientes, com total de 15.359.397, sendo que, destes, 13.942.217 estão recuperados da doença. Ainda há 1.007.146 pessoas que estão em acompanhamento. O termo é empregado para infectados com casos ativos de contaminação pelo novo coronavírus.