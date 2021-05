Biden assina ordem executiva sobre proteção federal contra ataques cibernéticos

12/05/2021 | 20:32



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quarta-feira, 12, uma ordem executiva para que as agências americanas e os fornecedores de software aumentassem suas defesas contra ataques cibernéticos que, segundo as autoridades, representam uma ameaça crescente à segurança nacional e pública.

A ordem estabelece padrões básicos de segurança cibernética para agências dos EUA e contratantes de software que fornecem ao governo, incluindo a exigência de usar autenticação multifatorial e criptografia, e exige que fornecedores federais de tecnologia da informação divulguem certos dados sobre hacks.

A decisão também estabelece um conselho de revisão da segurança cibernética, a ser liderado por uma combinação de especialistas em segurança no tema do setor privado e do governo. O conselho terá poderes para investigar intrusões cibernéticas significativas e publicar recomendações de segurança. O órgão é baseado em um comitê que equivalente que investiga acidentes de avião e outras falhas de trânsito, disseram fontes.

Fonte: Dow Jones Newswires.