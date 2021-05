Pelosi afirma estar mais otimista sobre apoio bipartidário a pacote nos EUA

12/05/2021 | 17:51



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se disse nesta quarta-feira otimista sobre a possibilidade de aprovar um projeto de infraestrutura com apoio bipartidário após uma reunião na Casa Branca com o presidente Joe Biden e outros líderes do Congresso, inclusive da oposição republicana. "Estou mais otimista", afirmou a democrata a repórteres.

Alguns pontos de discórdia permaneceram, segundo Pelosi. "Iremos ver", afirmou a líder ao ressaltar que um dos temas seria o investimento em carros elétricos. Ela sugeriu que não há "acordo total" na questão, mas não forneceu mais detalhes.

O presidente Biden deseja apoio bipartidário, reforçou a democrata, que indicou que "infraestrutura sempre foi um tema bipartidário".